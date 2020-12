Braga somou mais uma vitória, mas não teve boas notícias de Inglaterra

Triunfo frente ao Zorya não chegou para vencer o grupo da Liga Europa.

O Braga venceu esta quinta-feira o Zorya por 2-0, resultado insuficiente para garantir o primeiro lugar do grupo. A equipa de Carlos Carvalhal fez o que lhe competia, mas não contou com a "ajuda" do AEK, derrotado por dois golos sem resposta em casa do Leicester.

Foi preciso esperar até ao minuto 61 para o marcador ser inaugurado: Abu Hana, na própria baliza, colocou os minhotos na frente. Aos 68', Ricardo Horta, instants depois de entrar em campo, fixou o resultado final.

O Braga somou 13 pontos no Grupo G da Liga Europa, os mesmos do Leicester, mas com desvantagem no confronto direto.