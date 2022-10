Braga perde na Alemanha e tem vida muito difícil na Liga Europa

Equipa de Artur Jorge depende agora de terceiros para continuar na prova.

O Braga foi esta quinta-feira derrotado em casa do Union Berlim por um golo sem resposta e está com vida muito difícil para continuar na Liga Europa. A formação orientada por Artur Jorge perdeu todas as possibilidades de chegar ao primeiro lugar e depende de terceiros para alcançar o segundo.

O único golo do encontro foi apontado por Knoche, ao minuto 68, de grande penalidade, após Fabiano ter tocado a bola com o braço na área minhota.

O Union St. Gilloise venceu por 2-0 em casa do Malmo e assegurou a passagem direta aos oitavos de final, tendo 13 pontos somados e o primeiro posto garantido no Grupo D. O Union Berlim tem nove e o Braga sete. Para agarrar o segundo posto e ir ao play-off com um dos terceiros classificados da Champions, a formação portuguesa terá de vencer na derradeira jornada, na qual recebe os suecos, já eliminados das provas europeias, e esperar que o Union Berlim não triunfe na Bélgica.

Se ficar no terceiro lugar, o Braga joga um play-off da Conference League com um dos segundos classificados da fase de grupos dessa competição.