Braga goleia na Grécia, apura-se e ainda sonha com o primeiro lugar do grupo

Equipa arsenalista bateu o AEK Atenas por 4-2 e está nos 16 avos de final da Liga Europa.

O Braga assegurou esta quinta-feira uma vaga nos 16 avos de final da Liga Europa, ao derrotar o AEK Atenas na Grécia por 4-2, em partida da quinta jornada da fase de grupos.

No Estádio Olímpico da capital helénica, a equipa de Carlos Carvalhal adiantou-se bem cedo, logo aos oito minutos, por Tormena. Pouco depois, aos 10', Ricardo Esgaio dilatou a vantagem minhota, que Nélson Oliveira, ex-Benfica, reduziu aos 31'. Contudo, ainda antes do intervalo, aos 45', Ricardo Horta fez o 3-1 para o Braga.

No segundo tempo, um grande golo de Galeno, aos 83', ampliou os números arsenalistas em Atenas e carimbou o passaporte bracarense para a fase a eliminar da competição. O AEK fechou as contas aos 89', através de Vasilantonolopoulos.

O Braga ainda sonha com o primeiro lugar do grupo G, uma vez que o Leicester perdeu (1-0) na visita ao Zorya. Na sexta e derradeira ronda da fase de grupos, o Braga será primeiro classificado - e consequente cabeça de série no sorteio dos "16 avos" - se, frente aos ucranianos, fizer um resultado melhor do que o do Leicester frente ao AEK. Portugueses e ingleses somam ambos 10 pontos, com o Leicester a deter vantagem no confronto direto.