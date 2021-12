"Braga é uma equipa muito boa, mas o favoritismo tem de se provar no campo"

Declarações de Dejan Stankovic, treinador do Estrela Vermelha, após o empate 1-1 em casa do Braga, que permitiu aos sérvios apurarem-se diretamente para os oitavos de final da Liga Europa.

Favoritismo tem de se provar: "O jogo foi complicado, o Braga é uma equipa muito boa, tem um bom treinador, mas o favoritismo tem de se provar no campo. O Braga tem qualidades, mas nós também temos e merecemos o resultado final. Desejo boa sorte para o Braga e para o seu treinador, e nós vamos continuar com o nosso trabalho."

Parecenças com um Barcelona-Inter da Liga dos Campeões [Stankovic jogava no Inter, de Mourinho]: "Este jogo fez lembrar o jogo em Barcelona, com José Mourinho [como treinador do Inter Milão], em termos emocionais. Foi muito similar, um jogo com os nervos à flor da pele. O jogo não foi do mesmo nível, mas emocionalmente podemos equiparar as duas situações."