"Braga é a equipa que mais remata à baliza na Liga Europa", avisa Philippe Clement

Treinador do Mónaco destaca a capacidade que o Braga tem em rematar à baliza.

O treinador belga dos franceses do Mónaco destacou o caráter "rematador" do Braga, na véspera da receção aos minhotos, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

"Sabemos que o Braga é a equipa que mais remata à baliza na Liga Europa. Eles têm um grande poder ofensivo. Jogam sempre para a frente e atiram de longe. É uma equipa que pode marcar a qualquer momento", disse Philippe Clement, em declarações reproduzidas pelo sítio na Internet do clube monegasco.

Os bracarenses, em quarto lugar no campeonato português, venceram a primeira mão em casa, por 2-0, diante do oitavo classificado da "Ligue 1".

"Temos de marcar, mas também manter o equilíbrio e não dar demasiados espaços ao adversário. Mas jogamos sempre de forma ofensiva e isso não vai mudar muito as coisas amanhã [quinta-feira]. No balneário, sinto uma grande vontade de fazer um grande jogo", continuou.

O defesa lateral esquerdo brasileiro Caio Henrique salientou que o Sporting de Braga "joga muito bem em contra ataque".

"Não estivemos bem na primeira mão. Demos muitos espaços aos jogadores das faixas laterais, que sobem muito. É uma equipa que mete muita velocidade no ataque. Temos de estar atentos desde o início do jogo para conseguirmos um bom resultado", disse.

Para Caio Henrique, a partida "vai ser especial, um grande jogo europeu".

"Vamos tentar começar muito fortes, com pressão alta, para tentar recuperar a desvantagem. Acreditamos que temos hipótese de qualquer maneira e faremos tudo para dar a volta", afirmou.

Sporting de Braga e Mónaco defrontam-se na quinta-feira, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), no Estádio Luís II, no principado do Mónaco, sob arbitragem do sueco Andreas Ekberg.