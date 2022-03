"Braga? Clubes portugueses são sempre adversários difíceis", reage treinador do Rangers

Técnico da equipa escocesa, próximo oponente dos minhotos na Liga Europa, realçou a valia da turma orientada por Carlos Carvalhal, já dita observada pelo emblema de Glasgow

O treinador do Rangers, Giovanni van Bronckhorst, espera encontrar "uma equipa forte" quando defrontar o Braga nos quartos de final da Liga Europa de futebol, prometendo "trabalhar muito" para seguir em frente na prova.

"É uma equipa forte. Os clubes portugueses são sempre adversários difíceis. Vamos preparar-nos bem para esta eliminatória e trabalhar muito para nos qualificarmos para a próxima ronda", disse o treinador neerlandês, em reação ao sorteio realizado hoje na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Giovanni van Bronckhorst manifestou-se "expectante" pelo confronto com a equipa portuguesa, que não é nenhuma desconhecida para o técnico neerlandês: "Estavam no mesmo grupo do Estrela Vermelha, por isso, já observámos os jogos em que se defrontaram", explicou.

O campeão escocês eliminou nos oitavos de final o Estrela Vermelha, que venceu o Grupo F da primeira fase da prova, com mais um ponto do que o Braga, que foi derrotado por 2-1 em Belgrado e empatou 1-1 na receção à equipa sérvia.

O técnico do Rangers, de 47 anos, pretende "fazer tudo para ultrapassar a eliminatória", contando com o apoio dos adeptos escoceses para reeditar o desfecho do confronto da época 2019/20, quando as duas equipas se defrontaram nos 16 avos de final da Liga Europa e a formação de Glasgow seguiu em frente, com duas vitórias.

"Estar envolvido nas competições europeias é especial para todos nós e viajar pela Europa com o apoio tão forte dos nossos adeptos motiva-nos imenso. Jogar em Braga com 6.000 ou 7.000 adeptos é sempre bom. Temos uma boa química com eles e eles puxam por nós", assinalou.

A equipa bracarense, que foi finalista vencida da prova em 2010/11, frente ao FC Porto (1-0), vai receber o Rangers em 07 de abril, data da primeira mão dos quartos de final, deslocando-se a Glasgow uma semana mais tarde, em 14.