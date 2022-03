Bétis-Eintracht Frankfurt: Claudio Bravo evita derrota mais pesada

A segunda mão joga-se na próxima semana, no dia 17 de março, em Frankfurt.

Uma grande exibição do chileno Claudio Bravo evitou uma derrota mais pesada do Bétis na receção ao Eintracht Frankurt, com os alemães a vencerem por 2-1 na primeira mão dos oitavos da Liga Europa.

No estádio Benito Villamarin, em Sevilha, Cláudio Bravo defendeu um penálti e ainda três situações de golo feito, contribuindo decisivamente para que os 'béticos' ainda possam ter esperanças de discutir a passagem para a ronda seguinte.

O sérvio Filip Kostic adiantou o Eintracht, aos 14 minutos, a passe de Sow, e, aos 32, o francês Nabil Kekir fez o empate. Volvidos dois minutos, foi a vez de o japonês Daichi Kamada marcar para a equipa visitante.

Na segunda parte não houve golos, mas sim um festival de defesas de Bravo, que negou o golo ao colombiano Rafael Borré, aos 52 minutos, executando ainda dois desvios de grande classe a remates do mesmo avançado, e uma outra a Kostic, já para lá do minuto 90.

O português William Carvalho começou o jogo como médio mais recuado do Bétis, para ser substituído. aos 61. O guarda-redes Rui Silva viu o jogo do banco de suplentes.

A segunda mão joga-se na próxima semana, no dia 17 de março, em Frankfurt.