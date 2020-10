Benfica impôs "lei do mais forte', Paulo Fonseca e Abel travados: o resumo da noite europeia

O Benfica voltou, esta quinta-feira, a mostrar 'credenciais' na Liga Europa e somou o segundo triunfo no grupo D, por 3-0, com bis de Pizzi e um golo de Waldschmidt a capitalizarem a superioridade benfiquista diante do Standard de Liège.

Depois da vitória em Poznan (4-2), o Benfica lidera o grupo D, com seis pontos, embora em igualdade com o próximo adversário na prova, os escoceses do Rangers, que venceu por 1-0 na receção aos polacos do Lech Poznan, graças a um tento do colombiano Alfredo Morelos, aos 68 minutos.

No grupo A, a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, não conseguiu desfazer o nulo (0-0) perante o CSKA de Sófia, da mesma forma que Cluj e Young Boys se 'anularam' (1-1). Italianos e romenos somam quatro pontos, mais três do que suíços e búlgaros.

Na visita ao Granada, que contou com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, o PAOK, comandado por Abel Ferreira, somou o segundo empate (0-0) no grupo E, naquela que poderá ter sido a despedida do técnico luso, quem tem sido apontado aos brasileiros do Palmeiras.

Os espanhóis lideram, com quatro pontos, mais um do que o PSV, que arrecadou o primeiro triunfo, por 2-1, na visita aos cipriotas do Omonia, que fizeram alinhar o médio português Vítor Gomes. O avançado Donyell Malen foi o grande destaque do jogo, ao anotar os dois golos dos holandeses.

Arsenal e Molde, ambos com seis pontos, voltaram a mostrar que são os principais candidatos a superar o grupo B. Os ingleses superaram o Dundalk por 3-0, com golos de Eddie Nketiah, Joe Willock e Nicolás Pepe, enquanto Ohi Omoijuanfo fez o único tento dos noruegueses na receção ao Rapid de Viena (1-0).

Uma semana depois de ter 'arrasado' o Nice (6-2), o Bayer Leverkusen foi surpreendido pelo Slavia de Praga no grupo C, perdendo por 1-0, com um golo de Peter Olayinka, o mesmo resultado com que o Nice bateu o Hapoel Beer Sheva - que teve os portugueses Miguel Vítor e Josué entre os titulares -, graças ao tento de Amine Gouiri. As quatro equipas somam todas três pontos.

O AZ Alkmaar venceu o Rijeka por 4-1 e lidera isolado o grupo F, com seis pontos, mais três do que Nápoles e Real Sociedad. Os napolitanos, com o internacional português Mário Rui no onze, superaram a visita ao País Basco, graças ao golo de Matteo Politano (1-0).

Os jogos da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa estão agendados para 05 de novembro.