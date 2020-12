Benfica empata na Bélgica e não será cabeça de série no sorteio

Empate a dois golos frente ao Standard Liège. Rangers venceu na Polónia e confirmou primeiro posto do grupo.

O Benfica não atingiu o derradeiro objetivo na fase de grupos da Liga Europa: ser primeiro e, desse modo, cabeça de série no sorteio dos 16 avos de final. A equipa de Jesus empatou a dois golos em casa do Standard Liège e viu o Rangers vencer na Polónia o Lech Poznan por dois golos sem resposta.

Com algumas alterações no onze inicial, a formação de Jorge Jesus começou a correr atrás do prejuízo ao minuto 12, quando Raskin colocou os belgas na frente. Reagiu, todavia, de pronto, com o golo de Everton Cebolinha aos 16'.

No segundo tempo, Tapsoba (60') voltou a colocar o Standard Liège na frente, com Pizzi a fazer, de penálti, o resultado final aos 67'.

No Grupo D, o Rangers acabou em primeiro, com 14 pontos, mais dois do que o Benfica, que tinha ainda desvantagem no confronto direto.