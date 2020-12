Benfica e Braga vão lutar pelo estatuto de cabeças de série: confira as contas

As duas equipas portuguesas em prova na Liga Europa garantiram esta quinta-feira a passagem aos 16 avos de final.

Com o apuramento para os 16 avos de final no bolso, Braga e Benfica vão entrar mais tranquilos na sexta e derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Contudo, não o farão sem objetivos: as duas equipas portuguesas em prova poderão ainda garantir o estatuto de cabeças de série no sorteio da fase a eliminar, algo que poderá evitar embates com equipas teoricamente mais cotadas (os vencedores dos grupos e os quatro melhores terceiros classificados da Champions). Para tal, terão de terminar os respetivos agrupamentos em primeiro lugar.

Benfica e Braga partem com ligeira desvantagem no confronto direto em relação a Rangers e Leicester, respetivamente. No caso das águias, as duas equipas partem para a sexta ronda com 11 pontos e, de forma a terminar o grupo D no primeiro lugar, o Benfica terá de fazer um resultado melhor contra o Standard Liège, na Bélgica, do que aquele que os escoceses fizerem contra o Lech Poznan, em solo polaco.

A mesma situação aplica-se ao Braga (10 pontos somados, os mesmos que o Leicester), de Carlos Carvalhal: o Leicester tem vantagem no confronto direto; desse modo, os arsenalistas só ficarão em primeiro lugar do grupo caso façam um resultado melhor do que os "foxes". O Braga recebe o Zorya na sexta ronda, enquanto o Leicester recebe o AEK Atenas.

Caso Benfica e Braga obtenham resultados semelhantes a Rangers e Leicester na última jornada da fase de grupos, terminam as "poules" em segundo lugar e não serão cabeças de série no sorteio do dia 14 de dezembro.