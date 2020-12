Benfica bate Lech Poznan e junta-se ao Braga nos 16 avos de final da Liga Europa

Águias carimbaram a qualificação para a próxima fase com um triunfo convincente (4-0) sobre os polacos.

O Benfica cumpriu esta quinta-feira o objetivo de se apurar para os 16 avos de final da Liga Europa, ao receber e vencer o Lech Poznan por claros 4-0, em partida da quinta e penúltima ronda da fase de grupos.

No Estádio da Luz, com o regressado Darwin no onze, a formação orientada por Jorge Jesus colocou-se na frente do marcador aos 36 minutos, graças a um cabeceamento certeiro do belga Vertonghen, o primeiro com a camisola encarnada.

Aos 57', Darwin Núñez fez o gosto ao pé e, no minuto seguinte, Pizzi apontou o terceiro golo das águias. Weigl, aos 89', fechou as contas.

Com este resultado, o Benfica passou a somar 11 pontos e já tem presença assegurada na fase a eliminar da Liga Europa. Na próxima semana, na última jornada da fase de grupos, poderá assegurar o primeiro lugar do grupo D, caso faça um resultado melhor do que os escoceses do Rangers.

Esta quinta-feira, a equipa de Steven Gerrard venceu o Standard Liège por 3-2 e passou a contar os mesmos 11 pontos do Benfica. Como o Rangers tem vantagem no confronto direto com a equipa portuguesa, o clube da Luz terá de, por exemplo, vencer o Standard e esperar que os escoceses empatem ou percam com o Lech.

De recordar ainda que o Braga, a outra equipa portuguesa em prova, também já tem vaga garantida nos 16 avos de final da Liga Europa.