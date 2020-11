Banco rendeu juros e Benfica salvou um ponto em Glasgow

Benfica esteve a perder por 2-0, mas empatou com golos de jogadores saídos do banco.

O Benfica somou esta quinta-feira um precioso ponto em Glasgow, frente ao Rangers, na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. A equipa orientada por Jorge Jesus esteve a perder por dois golos de diferença, mas recuperou na ponta final até ao empate.

O jogo começou mal para as águias, que sofreram logo ao minuto sete, golo de Arfield. No segundo tempo, Roofe aumentou a vantagem do Rangers (69') e tudo parecia encaminhado para uma vitória da formação de Steven Gerrard.

A ponta final do Benfica foi, todavia, avassaladora e para isso contribuíram as mexidas de Jesus. Gonçalo Ramos (78') e Pizzi (81') marcaram depois de saírem do banco de suplentes.

No outro jogo do grupo, o Standard Liège venceu o Lech Poznan por 2-1. Rangers e Benfica seguem na liderança do Grupo D com oito pontos, seguidos de polacos e belgas, com três.