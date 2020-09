Ausências de peso e um português nos eleitos do Milan para o Rio Ave

Rafael Leão, avançado português do Milan

Equipa italiana defronta na quinta-feira o Rio Ave, em jogo do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Stefano Pioli convocou 20 jogadores para a deslocação do AC Milan a Vila do Conde, onde, na quinta-feira, o Rio Ave recebe o colosso italiano em partida do play-off da Liga Europa.

A destacar a ausência de Zlatan Ibrahimovic, que, por ter testado positivo à covid-19 na semana passada, não poderá ser opção para o treinador dos "rossoneri". Ante Rebic e Alessio Romagnoli são outras baixas de nota na formação milanesa.

Em sentido inverso, o avançado português Rafael Leão está entre os eleitos de Pioli.

O pontapé de saída do Rio Ave-Milan está agendado para as 20h00 de quinta-feira, no Estádio dos Arcos.

Confira a lista completa de convocados do Milan: