Aubameyang foi carrasco do Benfica na Liga Europa e exibição deu direito a prémio

Avançado do Arsenal foi eleito jogador da semana da Liga Europa, depois de marcar dois golos ao Benfica.

O avançado do Arsenal Aubameyang foi eleito jogador da semana da Liga Europa, fruto de uma exibição coroada com dois golos frente ao Benfica. O gabonês marcou o primeiro e o terceiro golos dos gunners e foi uma peça importante no apuramento dos londrinos para os oitavos de final.

Aubameyang estava a lutar pelo prémio com Dele Alli, avançado do Tottenham, Alfredo Morelos, avançado do Rangers, e Andreas Linde, guarda-redes do Molde.