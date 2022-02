Atenção FC Porto: Lázio viaja para Portugal com uma baixa de peso

Ciro Immobile ficou em Roma e desfalca o conjunto italiano.

Ciro Immobile é uma baixa de peso na Lázio para o encontro de quinta-feira (20h00) com o FC Porto, da primeira mão do play-off da Liga Europa. Segundo informa o jornal "Corriere dello Sport", o internacional italiano apresentou febre e não viajou com a equipa rumo a Portugal

Sarri ganha assim uma grande dor de cabeça, uma vez que Immobile é o goleador da equipa, com 23 remates certeiros em 29 jogos já realizados na atual temporada. 19 desses golos foram apontados na Serie A e fazem do jogador de 31 anos o melhor marcador da competição.