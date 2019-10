As contas dos grupos dos portugueses e o que há para reter da 3.ª jornada

Eintracht Frankfurt bateu o Standard no grupo do V. Guimarães

Fique a par das contas dos clubes portugueses na fase de grupos da Liga Europa e veja o que mais se passou na terceira jornada da prova.

A terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa registou vitórias para Sporting e Braga, um empate caseiro do FC Porto e uma derrota do Vitória de Guimarães em Londres.

Na ressaca da eliminação da Taça de Portugal, com o Alverca (2-0), um golo de Yannick Bolasie, aos 70 minutos, bastou para os leões somarem a segunda vitória nesta edição da competição, na receção ao Rosenborg.

Com este resultado, os verdes e brancos somam agora seis pontos, tendo-se isolado no segundo lugar do Grupo D, a um do PSV Eindhoven, que empatou sem golos com o LASK Linz, que é terceiro, com quatro. Os noruegueses ainda não pontuaram.

Em Londres, o Vitória de Guimarães registou a única derrota lusa do dia, ao perder com o Arsenal por 3-2, por culpa do segundo golo de livre direto de Pépé, aos 90+2 minutos, depois de ter estado a vencer por duas vezes.

Os minhotos marcaram pelo ex-Tottenham Marcus Edwards (nove minutos) e Bruno Duarte (37), mas foram por duas vezes igualados, primeiro por Martinelli (32) e depois no primeiro de Pépé (80), que ainda foi a tempo de sentenciar no período de compensação.

Antes, o Braga já tinha triunfado na visita ao Besiktas (2-1), num jogo em que Ricardo Horta chegou aos 10 golos europeus pelos minhotos, a um do detentor do recorde, o brasileiro Alan, com Wilson Eduardo a completar a vitória.

Os minhotos lideram isolados o Grupo K, com sete pontos, mais um do que o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, com seis, enquanto o Slovan Bratislava tem quatro e o Besiktas ainda não pontuou.

No Grupo G, o FC Porto voltou a escorregar ao ceder um empate caseiro com os escoceses do Rangers, depois de Luis Díaz marcar aos 36 e Morelos empatar oito minutos depois.

Os suíços do Young Boys lideram a "poule", com seis pontos, depois de vencerem por 2-0 o Feyenoord, com tentos de penálti de Assale e Nsame, num jogo em que Edgar Ié foi titular pelos holandeses e saiu aos 37.

Atrás dos suíços, Rangers e FC Porto têm quatro pontos, com os holandeses em último, com três.

No Grupo F, os vimaranenses seguem sem pontuar, com os ingleses na frente com o pleno de nove pontos, enquanto o Eintracht Frankfurt, com Gonçalo Paciência titular, venceu por 2-1 o Standard Liège e soma seis, contra três dos belgas.

O Sevilha, que hoje teve Rony Lopes como titular, tendo saído aos 59 minutos, bateu o Dudelange por 3-0 e segue no primeiro posto do Grupo A, seguido do Qarabag, que chegou aos quatro ao empatar com o APOEL a duas bolas. Luxemburgueses têm três pontos e os cipriotas apenas um.

Na "poule" B, o Malmo relançou a luta pela qualificação. ao vencer o Lugano por 2-1, chegando aos quatro pontos, contra um dos suíços, e está a um da dupla Copenhaga e Dínamo Kiev, ambos com cinco, após um empate a uma bola na Dinamarca.

A jogar em casa, o Getafe foi surpreendido pelo Basileia, que ganhou com um golo solitário de Frei e assumiu a liderança do Grupo C, com sete pontos, contra seis dos espanhóis.

O carrasco do FC Porto na fase de qualificação da Liga dos Campeões, o Krasnodar, venceu pela primeira vez, na visita ao Trabzonspor, que tem um ponto, com tentos de Berg e Vilhena, com Manuel Fernandes a partir dos 62, nos russos, e Ivanildo Fernandes e João Pereira titulares pelos turcos.

No Grupo E, os escoceses do Celtic chegaram aos sete pontos, na liderança, ao baterem a Lazio por 2-1, enquanto os italianos são terceiros com três, ultrapassados pelo Cluj (seis), que, com o capitão Camora em campo, surpreendeu em Rennes (1-0).