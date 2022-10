As contas difíceis de Braga e Roma na Liga Europa e um grupo a ferro e fogo

Confira os destaques da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O Braga e a Roma, de José Mourinho, empataram os seus jogos desta quinta-feira da Liga Europa de futebol e complicaram consideravelmente as suas hipóteses de qualificação direta para os oitavos de final da competição.

Em contrapartida, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, chega à quarta jornada da fase de grupos com a garantia de, pelo menos, ir ao play-offs, enquanto o Manchester United, com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot a titulares, também está perto de assegurar o segundo lugar no seu grupo.

Os bracarenses estiveram muito perto de serem felizes na Bélgica, no terreno do Union Saint-Gilloise, chegando ao intervalo a ganhar por 3-1, com três golos de Vitinha, mas depois consentiram o empate 3-3.

No jogo da noite do Drupo D, o Union Berlim (com Diogo Leite a titular), foi feliz na vitória por 1-0 sobre o Malmo, com o golo, de grande penalidade, marcado a um minuto dos 90.

Depois desta ronda, o Union Saint-Gilloise comanda com 10 pontos, seguido pelos minhotos, que têm sete, e pelo Union Berlim, que tem seis. O Malmo, sem pontos, ficará em último, enquanto os outros três vão definir ainda quem segue diretamente para os "oitavos", quem vai aos play-off e quem cai para a Conference League.

Em pior situação que o Braga está a Roma, depois de empatar com o Bétis em Sevilha, para o Grupo C. No outro jogo, o Ludogorets derrotou o HJK na Bulgária, por 2-0.

William Carvalho foi suplente utilizado no Bétis e Rui Patrício o guarda-redes da Roma. O Bétis, com 10 pontos, está muito perto de ganhar o grupo, à frente do Ludogorets (sete), da aflita Roma (quatro) e do HJK (um).

Bem lançado na Liga Europa, a exemplo do campeonato turco, continua Jorge Jesus e o seu Fenerbahçe. No Grupo B, derrotou o AEK Larnaca, no Chipre, por 2-0, enquanto o Rennes ganhou 1-0 ao Dínamo Kiev, em Cracóvia.Gustavo Ledes e Rafael Lopes jogaram pelo AEK e Miguel Crespo pela formação turca.

Fenerbahçe e Rennes chegam aos 10 pontos e serão primeiro e segundo. AEK, três pontos, e Dínamo Kiev, zero, já não os alcançam.

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot estiveram na vitória do United sobre o Omonia de Nicosia por 1-0, arrancada a ferros aos 90+3, com o golo de McTominay.

No outro jogo do Grupo E, a Real Sociedad prosseguiu imparável, agora com 3-0 ao Sheriff. Os bascos comandam, com 12 pontos, o United está com nove e o Sheriff com três. Fora do apuramento está desde hoje o Omonia.

O Arsenal, líder do campeonato inglês, é o primeiro do Grupo A, ainda bastante indefinido, já que tem um jogo em atraso - o Arsenal-PSV, adiado aquando da morte da rainha Isabel II. Os gunners (com Fábio Vieira) estão com nove pontos, depois de baterem o Glimt, por 1-0.

Quanto ao PSV, goleou o Zurique por 5-0 e atinge os sete pontos. Com quatro pontos, o Glimt ainda tem hipóteses matemáticas, o Zurique nem isso.

O Grupo F está totalmente embrulhado, com Feyenoord, Lázio, Sturm Graz e Midtjylland com cinco pontos. Tanto o Lázio-Sturm Graz como o Feyenoord-Midtiylland terminaram com o mesmo resultado, 2-2.

Bem lançado para triunfar no Grupo G, o Friburgo derrotou o Nantes em França por 4-0 e chegou aos 12 pontos e só pode ser passado pelo Qarabag, com sete pontos, após ceder 'nulo' em casa ante o Olympiacos.

O Nantes, com três pontos, e o Olympiacos, com um, já não podem chegar ao primeiro lugar.

Com alguma surpresa, o Ferencváros é lider isolado no Grupo H, com nove pontos, mais três do que Mónaco e Trabzonspor. O Estrela Vermelha tem apenas três pontos.

Esta quinta-feira, os húngaros derrotaram por 2-1 os sérvios e os turcos golearam a formação do principado, por 4-0.