Artur Soares Dias apita jogo de Bruno Fernandes na Liga Europa

Equipa de arbitragem portuguesa no LASK-Manchester United

Artur Soares Dias foi nomeado pela UEFA para o jogo de quinta-feira da Liga Europa entre os austríacos do LASK e os ingleses do Manchester United, informou esta terça-feira o organismo do futebol europeu.

No jogo, no Linzer Stadion, o árbitro português contará com Tiago Martins no videoárbitro (VAR), com Luís Godinho como assistente no VAR, os árbitros assistentes Rui Tavares e Paulo Soares, e Hugo Miguel como quarto árbitro.

O jogo, com início marcado para as 17h55 (horas de Lisboa) de quinta-feira, irá realizar-se sem a presença de público nas bancadas, devido ao surto do Covid-19.

O governo austríaco anunciou esta terça-feira uma série de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, entre as quais a proibição de eventos em que participem mais de 500 pessoas, ou a determinação que os mesmos sejam à porta fechada.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos. Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.