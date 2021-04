Arsenal desilude na Liga Europa: "Precisam que alguém lhes dê um murro na cara"

Arsenal com vida difícil na Liga Europa

Empate em casa frente ao Slavia complica a passagem às meias-finais da Liga Europa.

O Arsenal não conseguiu materializar o teórico favoritismo no primeiro encontro com o Slavia de Praga e empatou (1-1), na condição de visitado, nos quartos de final da Liga Europa. As críticas à equipa orientada por Mikel Arteta não se fizeram esperar e Martin Keown, antigo central dos gunners, deu voz à insatisfação.

"Na minha opinião, tudo girou em torno da forma como jogaram. Escolheram as táticas erradas. Na primeira parte estavam nervosos e não foi a equipa que vimos, por exemplo, contra o West Ham há algumas semanas. Parece que não são proativos em alguns jogos, precisam que alguém lhes dê um murro na cara para que despertem e comecem a jogar", disse o agora comentador da BT Sport, que representou o clube de Londres entre 1992/93 e 2003/04.

"O resultado é muito dececionante e vai ser difícil para Arteta. Fez muitas mudnças no clue, muita gente saiu. O Arsenal teve muitos problemas ao longo dos últimos anos. Está agora no cargo de treinador e não os consegue fazer reagir. Cometem erros por descuidos e custa-lhes caro", indicou.

O Arsenal, carrasco do Benfica na competição, empatou a um golo com os checos do Slavia de Praga, cujo desempenho na prova tem sido magnífico, de tal modo que esta igualdade não pode ser tida como uma surpresa total.

O nulo manteve-se quase até final, só desfeito ao minuto 86 pelo avançado costa-marfinense Nicolas Pépé, após assistência do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, mas a equipa checa ainda chegou ao empate na reação final através do central Tomas Holes.

O internacional português Cédric Soares foi titular na equipa londrina, adaptado à posição de lateral esquerdo, e alinhou durante os 90 minutos.

A eliminatória está em aberto para ser decidida em Praga, mas a equipa checa ganhou alguma vantagem e tem uma oportunidade soberana de alcançar as meias-finais da competição.