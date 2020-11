Árbitro da final da Champions volta a Portugal para dirigir o Braga-Leicester

Orsato esteve na Luz para dirigir o Bayern e PSG e agora virá ao Minho. Os últimos três confrontos chefiados pelo italiano deram derrota aos portugueses. Petrescu (Roménia) apita o Rangers-Benfica

Já são conhecidos os árbitros para os jogos da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. O árbitro italiano Daniele Orsato foi o designado para apitar o Braga-Leicester. Já o Rangers-Benfica, também na quinta-feira, vai ser dirigido pelo romeno Radu Petrescu.

No Minho, Orsato vai ter a companhia dos compatriotas Alessandro Giallatini e Fabiano Preti como assistentes e de Daniele Doveri como quarto árbitro. O juiz de 45 anos está de regresso a Portugal três meses depois de ter apitado a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, entre Bayern e PSG, que terminou a favor dos bávaros. No historial, os últimos três jogos chefiados por Orsato com clubes portugueses em campo foram de má memória. O Benfica perdeu com Eintracht Frankfurt por 2-0 em 2019 e foi goleado pelo Bayern em 2018 por 5-1. O FC Porto, na Liga dos Campeões de 2017/18, foi batido no Dragão por 5-0 ficando arredado nos oitavos de final pelo Liverpool. O Braga nunca teve Orsato a apitar um jogo oficial.

Na Escócia, Petrescu vai ser auxiliado por Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu. O quarto árbitro é Marcel Birsan. O romeno já apitou o Benfica, mas a equipa sub-19 que competiu na Youth League e que, em 2017 se apurou para os quartos de final após vencer o PSV em penáltis. O último jogo com portugueses foi a derrota do V. Guimarães com o Eintracht, em 2019.