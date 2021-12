Antigo defesa da Lázio analisa FC Porto: "Na última vez..."

Giuseppe Pancaro defrontou os dragões em 2003 e, agora, antevê uma eliminatória "complicada" para os romanos.

O FC Porto terá a Lázio pela frente no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e, em Itália, vão surgindo as primeiras reações ao sorteio esta segunda-feira.

Giuseppe Pancaro, antigo defesa italiano que, em 2002/03, defrontou os dragões na Taça UEFA, antevê um desafio "difícil" para a equipa orientada por Maurizio Sarri, apontando ao "alto nível" evidenciado pela equipa portuguesa ao longo dos aos nas provas europeias.

"O FC Porto é uma equipa que, especialmente na Europa, se expressa sempre a um nível elevado. Estão habituados a jogar em competições deste género, por isso não foi um sorteio fácil para a Lázio. Estive em campo na última vez, em Portugal, e lembro-me de uma atmosfera muito quente, com eles a atacarem desde o início. Tiveram uma intensidade de jogo muito elevada e nós lutámos como pudemos", assinalou Pancaro, citado pelo site do clube de Roma. O "ADN consolidado" do FC Porto também foi destacado pelo ex-internacional transalpino.

"O FC Porto tem um ADN consolidado e em campo mostra as características de uma equipa muito agressiva, que tenta avançar o mais rapidamente possível com uma pressão muito alta. A Lázio poderá fazer a diferença com bola, tentando fazer que eles [jogadores do FC Porto] corram sem bola", acrescentou.

Pancaro salienta ainda que a Lázio "ainda está em processo de adaptação às ideias de Sarri", razão que pode justificar a "falta de continuidade" no que aos resultados diz respeito. Na Serie A, os "laziale" - que Sérgio Conceição representou como jogador -, ocupam o sétimo lugar da tabela classificativa.