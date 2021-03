Ajax, Villarreal e surpreendente Slávia confirmam presença nos "quartos" da Liga Europa

Sorteio dos quartos de final da Liga Europa está marcado para as 12h00 de sexta-feira.

Além da estrondosa eliminação do Tottenham, diante do Dínamo de Zagreb, a noite desta quinta-feira da Liga Europa ficou também marcada pela surpresa protagonizada pelos checos do Slávia de Praga, que se impuseram por 2-0 em casa do Rangers, depois de ter empatado 1-1 em casa ante o novo campeão escocês, que conquistou o seu 55.º título, um recorde na Europa, após um jejum de 10 anos.

O médio nigeriano Peter Olayinka inaugurou o marcador aos 14 minutos e o romeno Nicolae Stanciu sentenciou a eliminatória aos 74', quando o conjunto de Steven Gerrard já jogava reduzido a nove elementos, após expulsões de Kemar Roofe, aos 61', que "enfiou" o pé na cara do guarda-redes, e do nigeriano Leon Balogun, aos 73'.

O Ajax apresentou-se em casa do Young Boys com o conforto do 3-0 da primeira mão, acabando por se impor novamente, agora por 2-0, com tentos do brasileiro David Neres, aos 21', e do sérvio Dusan Tadic, aos 49'.

O Villarreal tinha ganho por 2-0 na Ucrânia ao Dínamo Kiev e hoje repetiu a dose, com um "bis" de Gerard Moreno, aos 13' e 36'.

O sorteio dos quartos de final da Liga Europa está agendado para as 12h00 de sexta-feira. Manchester United, Slávia de Praga, Ajax, Villarreal, Dínamo de Zagreb, Roma, Arsenal e Granada são as equipas em prova.