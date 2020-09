"Aberdeen vai tirar proveito das dúvidas em torno do Sporting", diz Ryan Gauld

Gauld é agora jogador do Farense

Criativo que já foi leão prevê "jogo equilibrado", mas não descarta uma surpresa e o triunfo dos seus conterrâneos

Em declarações ao Daily Record, Ryan Gauld, escocês que passou recentemente pelo Sporting, afirmou que a partida entre os seus conterrâneos do Aberdeen e os leões, esta quinta-feira para a Liga Europa, será um jogo equilibrado. Gauld, que chegou rotulado de novo Messi mas não vingou em Alvalade, acha que o Aberdeen pode aproveitar os casos positivos decovid no Sporting para surpreender.

"O Aberdeen teve muitos problemas no último jogo contra o Motherwell, mas antes disso teve boas exibições e bons resultados. Penso que o Aberdeen dará luta ao Sporting. Mesmo a perda de Scott McKenna para Nottingham Forest não deveria enfraquecer Aberdeen tanto. Vão tirar proveito de todas as dúvidas em torno do Sporting agora por causa da pandemia", afirmou o criativo de 24 anos, que foi leão de 2014 a 2019.

"Acredito que será um jogo equilibrado e as duas equipas terão oportunidades para fazer golos. O Sporting deve ter cuidado com Lewis Ferguson, Scott Wright e Ryan Hedges em particular, todos eles podem fazer a diferença", avisou