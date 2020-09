O Aberdeen perdeu em casa com o Motherwell e por números que não deixam dúvidas sobre o péssimo desmepenho do adversário do Sporting na Liga Europa: 3-0. Ao cabo de seis jogos - o Aberdeen tenha duas partidas em atraso -, a formação treinada por Derek McInnes segue na quarta posição da Premier League escocesa, com 12 pontos, a oito do líder Rangers.