"Não sigo muito o campeonato português. Acompanho o Estoril"

Union Saint-Gilloise, segundo classificado do Grupo D, da Liga Europa, com seis pontos, e Braga, primeiro, também com seis, defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pela francesa Stéphanie Frappart. Lazari Amani, médio costa-marfinense dos belgas, fez a antevisão e conhece bem o futebol português, pois jogou no Estoril.

Regresso: "É um prazer voltar a Portugal, tenho grandes memórias deste país. O Braga é uma excelente equipa, vamos tentar o nosso melhor, sabendo que o Braga é favorito para o jogo de amanhã."

Adversário: "O Braga é o primeiro classificado, mas é um jogo de futebol e é tudo possível, não viemos aqui fazer papel de figurante."

Que jogadores destaca? "Não sigo muito o campeonato português, sigo o Estoril, porque é o clube onde joguei, mas lembro-me perfeitamente que o Ricardo Horta se destacava na altura, tal como o Galeno e o Paulinho, que já não estão cá."