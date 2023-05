"Nesta época, parecia que todos os dias tínhamos pontos diferentes"

A Juventus visita o Sevilha na quinta-feira (20h00), em jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, após o empate registado no primeiro jogo (1-1), em Turim.

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, anteviu esta quarta-feira a segunda mão das meias-finais da Liga Europa, em casa do Sevilha, que se segue ao empate registado no primeiro jogo (1-1), em Turim.

O técnico italiano admitiu que está ansioso para terminar uma época muito conturbada na Vecchia Signora, que chegou a lidar com uma redução de 15 pontos na Serie A, mais tarde anulada por recurso no tribunal desportivo da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

"Esta tem sido uma temporada em que parecia que todos os dias tínhamos uma contagem de pontos diferente. Além dos nossos objetivos dentro de campo, tivemos de pensar noutras coisas. Fizemos tudo com calma e correu tudo bem, sempre disse que tínhamos de cumprir o nosso dever em campo. Só temos de estar focados no que acontece no relvado e toda a equipa quer chegar ao final desta época folclórica", assumiu, em conferência de imprensa.

Quanto ao segundo jogo com os espanhóis, Allegri garantiu que será preciso discernimento e força de vontade para assegurar a passagem à final, onde o vencedor da eliminatória vai encontrar a Roma, de José Mourinho ou os alemães do Bayer Leverkusen.

"Amanhã precisamos de caráter e de ter a cabeça limpa. Quando estamos na reta final, queremos seguir em frente, mas precisamos de ter calma. Amanhã é uma oportunidade importante para chegarmos à final, o que seria um bom resultado. Os jogadores sabem o quanto este jogo é importante e o meu trabalho passa por tentar acalmá-los, caso contrário corremos o risco de perder o controlo. Já jogámos contra eles e sabemos quais os seus pontos fortes e fracos. Vamos ter mais espaços para criar problemas aqui e será preciso ter caráter quando tivermos a bola", salientou.

