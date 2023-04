"Não estávamos preparados e isso não pode acontecer quando és o Manchester United"

Red devils foram eliminados nos quartos de final da Liga Europa, na sequência de uma exibição desastrosa na segunda mão, em casa do Sevilha, de onde saíram goleados por 0-3.

O Manchester United, com Diogo Dalot a titular, foi eliminado na quinta-feira pelo Sevilha nos quartos de final da Liga Europa, na sequência de uma derrota forasteira por 0-3 na segunda mão, que se seguiu a um empate (2-2) em Old Trafford.

Casemiro, antigo médio do Real Madrid e titular no desaire frente ao Sevilha, foi questionado no fim do jogo sobre se o sucesso europeu do adversário, que conta com seis Ligas Europa no palmarés, se compara ao do seu antigo clube.

"Bom, ainda faltam oito para chegar ao Real Madrid", respondeu, aludindo ao facto de o gigante merengue, campeão em título da Liga dos Campeões, já ter saído vencedor de 14 edições da prova milionária.

Já Erik ten Hag, treinador dos red devils, mostrou-se muito desagrado com a exibição da equipa, admitindo que não estava preparada para o desafio que tinha em mãos.

"Temos de fazer melhor. Isto tem a ver com os jogadores no campo, têm de render. Acredito neles e confio neles, mas hoje não fomos suficientemente bons. Já fizemos boas exibições em muitas ocasiões, mas esta noite não estávamos preparados para o jogo e isso não pode acontecer quando és o Manchester United. Era uma grande oportunidade de ganhar algo e nós desperdiçámo-la. Temos de nos culpar a nós mesmos", lamentou.

Nas meias-finais da Liga Europa, o Sevilha vai defrontar a Juventus, que eliminou o Sporting nos "quartos" (1-2 em agregado).