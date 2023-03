Mulher de Xhaka explica que festejo do jogador foi a pedido da filha

Celebração do médio suíço, que Pedro Gonçalves imitou, era para a filha do jogador, Anya.

Na rede social Instagram, Leonita Xhaka, esposa de Granit Xhaka, médio do Arsenal, revelou que o festejo que o médio suíço protagonizou depois de marcar ao Sporting foi dirigido à filha do casal, Ayana.

Nas "histórias" do Instagram, a companheira do futebolista mostrou um vídeo da filha a fazer a mesma celebração. "Golo para a Ayana como ele prometeu. Nós amamos-te, melhor pai", escreveu.

A celebração não terá sido bem vista por alguns jogadores do Sporting, sendo que Pedro Gonçalves imitiou o gesto de Xhaka no final do jogo.

Após um empate 1-1, o Sporting venceu o Arsenal nas grandes penalidades, na quinta-feira, e apurou-se para os quartos de final da Liga Europa.