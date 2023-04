Mourinho: "O Feyenoord é forte, mas podemos ganhar a Liga Europa"

Declarações de José Mourinho antes do Roma-Feyenoord para a Liga Europa

Sobre o adversário: "O Feyenoord é a equipa mais forte dos Países Baixos, nós não o somos na Itália, Somos uma equipa humilde com um treinador humilde e vamos jogar com o que temos: equilíbrio. O Feyenoord será campeão dentro de algumas semanas. Isso significa que podem marcar mais do que todos os outros. Nós, por outro lado, não somos a equipa mais forte de Itália e da Liga Europa, embora a possamos vencer. Jogamos com o que temos, que é o equilíbrio. Durante o jogo, tentamos analisar e também temos confiança nos sentimentos dos jogadores. Em Turim, apenas pela forma como Dybala olhou para mim, compreendi imediatamente que seria o melhor momento para o mudar".

Final com o Feyenoord há um ano, na Conference League: "Não sou capaz de pensar no Feyenoord de Tirana. Para mim, a única coisa é que todos os dias em Trigoria vejo a taça da Conference assim que chego e lembro-me que jogámos contra eles, mas 'acabou'. A Roma é uma equipa humilde com um treinador humilde, que tenta estudar o mais possível o adversário e tenta preparar tudo e antecipar a imprevisibilidade do jogo. Analisámos muito o Feyenoord, eles são uma equipa muito boa. Não é uma equipa onde se podem encontrar fraquezas, é uma equipa forte. Na liga neerlandesa, que é uma liga especial, eles marcam muito, têm jogadores de qualidade, são uma equipa agressiva, mas também sabem verticalizar. O guarda-redes tem um bom pé direito e um bom pé esquerdo para rematar longo. Em suma, é uma equipa muito boa."

Percurso na prova: "Eliminámos Salzburgo e Real Sociedad, duas equipas de qualidade, mas o Feyenoord é forte. E uma vez que vão ganhar o campeonato dentro de 2-3 semanas, também têm motivação extra. Perdi para o Feyenoord neste estádio. Se eles são hostis fora, é uma pena [a ausência dos adeptos], porque é uma pena que os nossos adeptos não estejam lá. Quando a carga dos adeptos está apenas no relvado eu gosto deles, não há problema."