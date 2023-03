Mourinho após eliminar a Real Sociedad: "Eu dou uma pequena contribuição"

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, após o empate em casa da Real Sociedad (0-0) na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que ditou a qualificação dos italianos

Sobre o jogo: "Com 2-0, o Real arriscou tudo e fez tudo o que podia para mudar a história. Saíram-se muito bem com o seu público, com uma fantástica base de fãs. Mas os rapazes tinham tudo, a ambição inicial de marcar um golo. Nos primeiros 15-20 minutos esperávamos que a Real dominasse fortemente, mas era o oposto e o domínio era nosso. Havia uma bola que penso que era impossível não entrar, a de Dybala, mas que nos deu confiança. Depois tivemos de controlar defensivamente e ir para o contra-ataque. A cada minuto estávamos mais perto, mas nunca devemos parar de tentar marcar golos. Abraham e El Shaarawy entraram para isso. Parabéns aos rapazes, crédito a eles. É uma grande Liga Europa, eliminámos dois adversários de qualidade e estamos nas quartas-de-final juntamente com as equipas de topo. Agradeço também aos adeptos que aqui vieram."

Mérito: "O trabalho é dos rapazes, eu ajudo e dou uma pequena contribuição. Mas são eles como um grupo. Já sabemos que temos essas dificuldades, o problema do Matic é uma situação difícil, Wijnaldum que não joga há seis meses e faz 90 minutos por dois jogos seguidos. Regressamos a Roma cansados, mas felizes e orgulhosos do que os rapazes têm feito. Belotti e Pellegrini a virem de lesões? É preciso esse tipo de coragem. Um foi operado à mão há alguns dias, o outro levou 30 pontos na cabeça. São rapazes espectaculares, é por isso que mesmo nos momentos negativos estou com eles. Não somos os mais fortes do mundo, mas somos um bom grupo que quer estar junto."

Sorteio: "Não me interessa. Há equipas que não deviam lá ter estado. Uma equipa eliminada de uma competição tem de ir para casa. Eu compreendo as regras. Se a taça for ganha por uma equipa proveniente da Liga dos Campeões, não terá qualquer significado. A Liga Europa é para nós que começámos desde o primeiro dia. A Lazio não terá uma terceira competição europeia, pois não?".