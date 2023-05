A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular, assegurou esta quinta-feira a passagem à final da Liga Europa, após um empate sem golos na visita ao Bayer Leverkusen (1-0 em agregado).

Veja a festa romana no final do jogo, com Mourinho e Patrício em destaque:

A festa da Roma #sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #EuropaLeague #leverkusen #asroma pic.twitter.com/GdqE3tL5c4 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) May 18, 2023