Midtjylland, adversário do Sporting, renova com o seu guarda-redes

Jonas Lossl renovou contrato até 2026. Dinamarquês de 34 anos está ligado ao clube desde 2020, depois de uma primeira passagem entre 2004 e 2014

Jonas Lossl e o Midtjylland chegaram a acordo para a renovação de contrato. O guarda-redes fica ligado ao adversário do Sporting na Liga Europa até 2026.

No clube desde 2020, depois de uma primeira passagem entre 2004 e 2014, o guardião dinamarquês de 34 anos vai continuar no país de origem durante mais uns anos.

Jonas Lossl leva 189 jogos com a camisola do Midtjylland, clube que recebe o Sporting na próxima quinta-feira, na segunda mão do play-off da Liga Europa.