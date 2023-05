Mendilibar antevê a final: "Mourinho está sempre a ganhar coisas, eu não tanto"

Declarações de José Luis Mendilibar, treinador do Sevilha, após a qualificação para a final da Liga Europa após o triunfo sobre a Juventus (2-1) na segunda mão da semifinal

Sucesso: "Tentámos fazer o melhor possível e tudo está a correr bem, eliminámos duas grandes equipas como o Manchester United e a Juventus e chegamos a Budapeste contra outra grande equipa [Roma] e outro grande treinador [José Mourinho]. As pessoas não esperavam, quando chegámos, que fizéssemos algo assim e conseguimos. Jogámos e correu bem, sobraram cinco jogos para nos salvarmos, fizemos jogos muito bons, especialmente em casa, e estamos na final com mérito. É um prémio para um treinador que sempre treinou equipas que estavam a lutar por outras coisas. Isto mostra que há mais treinadores deste tipo, que com bons plantéis podem fazer grandes coisas e é um prémio para treinadores que, em teoria, trabalham em equipas pequenas."

Sobre o jogo: "Dominámos, eles saíram em contra-ataque, adiantaram-se no marcador e parecia que já tinham feito tudo. Fizemos o golo do empate, que nos deu asas, e logo no início do prolongamento fizemos outro golo".

Apoio dos adeptos: "Noto o ambiente antes do jogo, quando começa já não noto, a verdade é que foi tudo muito bonito".

Exibições de Suso e Lamela: "No final foram eles que marcaram os golos. O Suso não estava com o grupo há dez dias, disse-me durante a semana que estava pronto para competir e dissemos ao Lamela que tinha de ser mais finalizador e num deles marcou".

Final contra José Mourinho: "Fui vê-lo treinar há muitos anos, quando estava no Madrid. Assistimos a alguns treinos, mas não passámos muito tempo com ele, passámos mais tempo com Karanka. No final, vamos jogar contra uma grande equipa e contra um treinador que está no futebol há muitos anos, como eu, mas que está sempre no topo e a ganhar coisas, que eu não ganhei tanto".

O que significa chegar à final: "Imagino que, quando estes dias terminarem e eu estiver de férias, vou olhar para trás e dizer que fiz grandes coisas numa grande equipa. Acho que é a equipa mais completa que já tive e a verdade é que é mais fácil fazer coisas com um grupo tão bom".