Médio do Sevilha motivou guarda-redes nos penáltis com gesto polémico

Durante o desempate por grandes penalidades que decidiu a final da Liga Europa a favor do Sevilha (2-1), Joan Jordán decidiu motivar o guarda-redes Yassine Bono agarrando as próprias partes íntimas.

O Sevilha conquistou na noite de quarta-feira a Liga Europa pela sétima vez na sua história, após vitória sobre a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, no desempate por grandes penalidades (2-1).

Após um empate a uma bola durante 120 minutos, a partida foi decidida a partir da marca dos 11 metros, sendo que Joan Jordán, médio do Sevilha, decidiu motivar o guarda-redes Yassine Bono agarrando as próprias partes íntimas, num gesto que rapidamente ficou viral nas redes sociais.

Recorde-se que a equipa espanhola teve uma cobrança impecável no desempate por penáltis, com quatro remates certeiros - o quarto e último acabou repetido devido a avanço de Patrício - ao passo que a Roma só marcou por uma vez, com os centrais Gianluca Mancini e Roger Ibanez a falharem (4-1).