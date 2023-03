Manchester United volta a vencer Bétis e segue para os "quartos" da Liga Europa

Bruno Fernandes foi titular nos red devils, que tiveram Marcus Rashford em destaque.

O Manchester United, com Bruno Fernandes a titular - Diogo Dalot entrou aos 75 minutos - venceu esta quinta-feira por 1-0 em casa do Bétis, que alinhou com Rui Silva e William Carvalho no onze inicial, assegurando a passagem aos quartos de final da Liga Europa.

Após a vitória expressiva (4-1) na primeira mão dos "oitavos", em Old Trafford, o único golo da partida chegou aos 56 minutos, na sequência de um grande remate à entrada da área de Marcus Rashford, que subiu à liderança da lista de melhores marcadores da prova, com seis golos.

Para além dos red devils, também o Sevilha, Feyenoord e Juventus seguem para os "quartos" da Liga Europa, deixando pelo caminho, respetivamente, o Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, Shakhtar Donetsk e Friburgo.