Manchester United bate Barcelona após reviravolta e está nos "oitavos" da Liga Europa

Bruno Fernandes jogou os 90 minutos, enquanto Diogo Dalot entrou na segunda parte.

O Manchester United recebeu e venceu esta quinta-feira o Barcelona, por 2-1, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, garantindo assim a continuidade na prova, depois do empate 2-2 no primeiro jogo.

A formação comandada por Erik Ten Hag, que teve Bruno Fernandes em campo durante toda a partida, e Diogo Dalot a sair do banco na segunda parte, até começou a perder, através de um penálti convertido por Robert Lewandowski ainda no primeiro tempo, aos 18 minutos, mas os "red devils" deram a volta ao marcador no segundo tempo, com golos de Fred (47') e Antony (73').