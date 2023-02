Manchester United arranca empate em Barcelona. Bruno Fernandes foi titular

Bruno Fernandes com Gavi

O internacional português Bruno Fernandes capitaneou a equipa de Manchester, participou em alguns dos lances mais perigosos de ataque

O Barcelona e o Manchester United empataram 2-2, em Camp Nou, na primeira mão do play-off dos oitavos de final da Liga Europa, num embate de Champions, no qual prevaleceu o equilíbrio.

A equipa catalã teve mais posse de bola, como era de esperar, até pela filosofia de jogo do seu treinador Xavi Hernández, mas a formação de Old Trafford confirmou o bom momento que atravessa e enfrentou cara a cara o seu adversário.

Depois de uma primeira parte sem golos, apesar de ter havido oportunidades para os dois lados, o Barcelona adiantou-se no marcador aos 50 minutos, pelo central Marcos Alonso, assistido por Raphinha, mas o United demorou dois minutos para repor a igualdade, por Marcus Rashford, a passe do brasileiro Fred.

Um lance infeliz do lateral direito francês Jules Kounde, aos 59 minutos, ao fazer um autogolo, colocou os red devils na frente do marcador, mas Raphinha, depois de assistir para o primeiro golo, marcou ele próprio, o segundo, que queixa tudo em aberto para a segunda mão em Old Trafford.

O internacional português Bruno Fernandes capitaneou a equipa de Manchester, participou em alguns dos lances mais perigosos de ataque da sua equipa e esteve em campo os 90 minutos, enquanto o Diogo Dalot não chegou a sair do banco.