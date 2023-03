Liga Europa: Feyenoord arrasa o Shakhtar, Juventus confirma favoritismo

Redação com Lusa

Equipa neerlandesa e italiana segue para os quartos de final da competição.

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus lutou muito, em Istambul, mas não conseguiu virar a eliminatória ante o Sevilha, ficando de fora da Liga Europa nos oitavos de final.

Nos outros jogos da segunda mão com início às 17h45 desta quinta-feira, destaca-se a goleada, de 7-1, do Feyenoord, líder da liga neerlandesa, ao Shahktar Donetsk, num dia em que Manchester United teve vitória de prestígio em Sevilha, sobre o Bétis, e a Juventus confirmou em Friburgo o seu apuramento, sem problemas.

Verdadeiro especialista da Liga Europa, o Sevilha foi a Istambul com o conforto de 2-0, resultado que chegou, já que os pupilos de Jorge Jesus não passaram de 1-0, com o golo do equatoriano Enner Valencia, de grande penalidade, aos 42 minutos.

A primeira parte foi toda do Fenerbahçe, com muita posse de bola, mas a lesão de Batshuayi desanimou-os um pouco. Ainda regressaram com a mesma pujança para a segunda parte e criaram uma mão cheia de ocasiões.

Aos 42 minutos, um centro de Kadioglu foi intercetado de forma irregular por Alex Telles, entendeu o árbitro. Com muita frieza, Valencia fez o golo, enviando a bola para o lado oposto ao movimento de Dmitrovic.

Guler e King estiveram perto de igualar a eliminatória, na segunda parte, e, aos 54 minutos, a partida teve de ser parada, por arremesso de objetos para o campo.

Na parte final, o desconto de nove minutos foi 'agónico' para os visitantes, de novo com King e Guler perto do golo.

Em Roterdão, não houve emoção na marcha do resultado, apesar do 1-1 da primeira mão. Ao intervalo, os líderes do campeonato neerlandês já 'resolviam', com 3-0 a seu favor.

Golos no estádio De Kuip para o mexicano Santiago Giménez (nove minutos), o turco Kökcü (24 e 38, de grande penalidade), o marroquino Idrissi (49 e 60), o iraniano Jahanbakhsh (64) e o brasileiro Danilo (66), para o lado do Feyenoord.

Kelsy, aos 87 minutos, fez o 'golo de honra' da formação de Donetsk.

Em Sevilha, o United entrou em campo com uma vantagem de três golos trazida de Manchester, que o Bétis, com Rui Silva e William Carvalho, nunca incomodou.

O guarda-redes anfitrião esteve em grande plano, só não adivinhando, aos 56 minutos, a trajetória do remate 'enrolado' de Marcus Rashford, até então muito perdulário.

Bruno Fernandes foi titular pelos red devils, e Diogo Dalot suplente utilizado, decididamente 'recuperados' da goleada sofrida em Liverpool, para a Premier League.

Com a luta pelos primeiros lugares em Itália fora de questão, a Juventus é outro emblema que 'joga tudo' nesta Liga Europa.

Já ganhadores por 1-0 ao Friburgo, no jogo de Turim, os italianos foram à Alemanha, onde jogaram toda a segunda parte contra 10, vencer por 2-0, com golos do sérvio Dusan Vlahovic, aos 45 minutos, de grande penalidade, e de Chiesa, aos 90+5.