Juventus esclarece estado de saúde Szczesny, substituído após sentir-se mal

Juventus diz que guarda-redes Szczesny "está bem"

A Juventus assegurou que o guarda-redes polaco Wojciech Szczesny "está bem", depois de ter sido substituído no encontro frente ao Sporting, da Liga Europa.

Perto do final da primeira parte, o internacional polaco colocou a mão no peito e pediu a substituição, com a imprensa italiana a noticiar que teria tido palpitações, taquicardia e dificuldades em respirar.

"Após uns primeiros exames, Tek [Szczesny] está bem", lê-se numa mensagem publicada pela Juventus na rede social Twitter.

Depois do susto com Szczesny, também o Sporting mostrou o seu apoio, com uma mensagem nas redes sociais.

Juventus e Sporting defrontam-se hoje em Turim, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

