Garnacho provoca Barcelona após eliminação: "Passou a equipa grande"

Extremo nascido em Madrid recorreu às redes sociais para "colocar sal na ferida" blaugrana.

O Manchester United, com Bruno Fernandes a titular e Diogo Dalot a suplente utilizado, venceu na quinta-feira por 2-1 na receção ao Barcelona, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, assegurando a passagem após se ter registado um empate (2-2) no primeiro jogo, em Camp Nou.

Após a partida, Alejandro Garnacho, jovem extremo lançado aos aos 67 minutos, recorreu às redes sociais para provocar o conjunto blaugrana, escrevendo: "Passou da ronda a equipa grande", numa mensagem acompanhada por uma fotografia sua a imitar o festejo habitual de Pedri, que falhou o jogo por lesão.

Nascido em Madrid, apesar de internacional sub-20 pela Argentina, Garnacho passou cinco anos na formação do Atlético e já demonstrou ser adepto do Real por várias vezes no passado.