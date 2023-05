Fernando, ex-FC Porto, celebra Liga Europa com bandeira de Portugal

Fernando, médio do Sevilha, celebrou a conquista da Liga Europa com as bandeiras de Portugal e Brasil

O brasileiro Fernando, que em Portugal destacou-se vários anos ao serviço do FC Porto - tendo nesse período adquirido a nacionalidade portuguesa - , celebrou esta quarta-feira a conquista de mais uma Liga Europa pelo Sevilha.

Na hora de festejar no relvado, Fernando fez-se acompanhar das bandeiras de Portugal e do Brasil. Recorde-se que o médio, contrato pelo FC Porto em 2007 no Vila Nova, no Brasil, representou no campeonato português o Estrela da Amadora, por empréstimo em 2007/08, e os dragões de 2008 a 2014.