Felicita o Sevilha pela conquista da Liga Europa e é ameaçada nas redes sociais

Esposa de Luis Alberto, jogador da Lázio, denunciou o caso nas redes sociais.

A final da Liga Europa continua a dar que falar, ainda que, neste caso, não seja por bons motivos. Patricia Venegas, esposa de Luis Alberto, médio espanhol que alinha na Lázio, denunciou insultos e ameaças de morte depois de ter felicitado o Sevilha pela conquista do troféu, numa final ganha à Roma, após grandes penalidades.

"É assim que as pessoas ficam doentes", começou por escrever. "Por comemorar com o clube pelo qual torci a vida toda e que conquistou a Liga Europa. E o pior é que não foi só um . Quero também dizer que todos aqueles que se dedicaram a enviar este tipo de mensagens foram denunciados ", expressou, igualmente nas redes sociais, conforme destaca o jornal espanhol As.

O próprio Luis Alberto, garante a publicação espanhola, foi ameaçado depois de felicitar o Sevilha, clube onde se formou e deu os primeiros passos como profissional.