Fábio Vieira traça objetivos: "Queremos ganhar a Premier League e a Liga Europa"

Fábio Vieira, médio ofensivo do Arsenal, compareceu esta quarta-feira na conferência de imprensa de antevisão à segunda mão diante do Sporting, no estádio Emirates, após o empate (2-2) em Alvalade, no primeiro jogo.

Na conversa com os jornalistas, o ex-FC Porto traçou os objetivos dos gunners até ao final da temporada, assumindo que a Liga Europa faz parte.

"Temos que pensar apenas passo a passo, jogo a jogo. Até agora temos feito um grande trabalho. Temos que continuar com o mesmo foco, só a pensar jogo a jogo. Claro que queremos ganhar a Premier League, mas também a Liga Europa", assumiu.

"Quero crescer muito, evoluir muito na parte física, e também na parte defensiva posso ser melhor e estou cá para isso. Quero ser parte desta equipa, quero estar cá para ajudar e, claro, ganhar a Premier League. É um sonho tornado realidade. Quero ganhar a Premier e a Liga Europa", completou Fábio Vieira.

O Sporting visita o Arsenal na quinta-feira, às 20h00, na segunda mão dois oitavos de final da Liga Europa.