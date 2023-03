Fábio Vieira sobre Bernardo Silva: "Penso que somos parecidos. Claro que o admiro"

Médio português compareceu na conferência de imprensa de antevisão à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa diante do Sporting, no estádio Emirates, após o empate (2-2) em Alvalade, no primeiro jogo.

Fábio Vieira, médio ofensivo do Arsenal, compareceu esta quarta-feira na conferência de imprensa de antevisão à segunda mão diante do Sporting, no estádio Emirates, após o empate (2-2) em Alvalade, no primeiro jogo.

O criativo foi questionado sobre Bernardo Silva, internacional português e rival do Manchester City, com Fábio Vieira a responder com elogios, dizendo ter um perfil parecido.

"Claro que o admiro, ele é um jogador extraordinário, conheço-o muito bem de Portugal, jogou antes no Benfica. Penso que somos jogadores similares, com qualidades similares, também", assumiu.

Em relação à vinda para o Arsenal, no verão do ano passado, o ex-FC Porto admitiu que os primeiros tempos foram complicados.

"Cheguei aqui lesionado. É sempre diferente para um novo jogador, chegar aqui, a um país novo, uma cultura diferente, tudo é diferente. Foi difícil, mas após alguns meses estou pronto, estou a gostar, já me desenvolvi muito e estou aqui para ajudar a equipa. (...) Quando chegas lesionado estás sempre um passo atrás dos outros. Creio que é uma questão de tempo, para estar lá, ajudar a equipa, mostrar as minhas qualidades".

O Sporting visita o Arsenal na quinta-feira, às 20h00, na segunda mão dois oitavos de final da Liga Europa.