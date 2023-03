Fábio Vieira: "O futebol inglês é mais difícil para os jogadores magricelas"

Fábio Vieira revelou estar a trabalhar bastante no ginásio para muscular o corpo porque sabe que "para os jogadores magricelas é mais difícil" imporem-se no futebol inglês.

O futebolista português Fábio Vieira afirmou, esta quarta-feira, querer vencer ao campeonato inglês e a Liga Europa ao serviço do Arsenal esta época, clube no qual sente estar a evoluir, apesar das limitações por ser "magricelas".

Em conferência de imprensa de antevisão à partida com o Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, na quinta-feira, Vieira disse sentir-se integrado na equipa.

"Passados alguns meses, posso dizer que me sinto em casa. Sinto-me confiante e confortável. E estou realmente a gostar de estar aqui", afirmou o médio ofensivo, contratado ao FC Porto no arranque desta temporada.

Assumindo a necessidade de evoluir para fazer a transição de um tipo de futebol mais técnico como aquele jogado em Portugal para o futebol físico britânico, o médio garantiu que pode fazer melhor.

"Eu quero evoluir muito para melhorar o meu físico e a minha posição defensiva. Penso que posso ser melhor. Eu quero fazer parte desta equipa, quero estar presente para os ajudar. E, claro, quero ganhar a Premier League. Isso seria um sonho tornado realidade. Quero ganhar as duas competições: Liga Europa e Premier League", acrescentou.

"Temos de melhorar e esperar pelas nossas oportunidades de mostrar as nossas qualidades. Quando não se tem o físico, tem-se a inteligência. Sou um jogador inteligente e só preciso de melhorar a minha posição em campo para criar mais espaço para mim e para fazer assistências ou golos", enfatizou.

Fábio Vieira não rejeitou comparações com o estilo de compatriota Bernardo Silva, que joga no Manchester City, o qual confessou admirar: "Eu conheço-o muito bem e, sim, também penso que somos jogadores semelhantes, com as mesmas qualidades. Claro que o admiro".

Sobre o Sporting, Fábio Vieira elogiou os jogadores e o treinador adversários, considerando que os leões têm uma "equipa bem organizada".

"Sabemos o que podemos esperar do jogo e sabemos o que queremos do jogo. Por isso, temos de estar concentrados nos nossos olhos para os vencer. E precisamos de atacar a área deles o mais que pudermos para marcar", resumiu.

Arsenal e Sporting jogam na quinta-feira, às 20:00, em Londres, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois do empate 2-2 registado na primeira mão, em Lisboa.

Na semana passada, no Estádio José Alvalade, os gunners inauguraram o marcador por Saliba, mas Gonçalo Inácio e Paulinho operaram a reviravolta dos verdes e brancos, antes de Morita assinar um autogolo e fixar a igualdade.