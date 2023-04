De Gea visado após eliminação do United: "Encaixa na filosofia de Ten Hag?"

O Manchester United foi eliminado nos quartos de final da Liga Europa, na sequência de uma exibição desastrosa na segunda mão, em casa do Sevilha, de onde saiu goleado por 0-3.

O Manchester United, com Diogo Dalot a titular, foi eliminado na quinta-feira pelo Sevilha nos quartos de final da Liga Europa, na sequência de uma derrota forasteira por 0-3 na segunda mão, que se seguiu a um empate (2-2) em Old Trafford.

David De Gea, guarda-redes dos red devils, foi um dos nomes mais criticados pelo desaire e, após a partida, Paul Scholes, antigo médio da equipa, juntou-se às críticas, lamentando a sua abordagem no lance que levou ao golo inaugural do Sevilha, aos oito minutos, apontado por Suso.

"Tem sido um guarda-redes fantástico, mas não é um futebolista fantástico. Vimos o passe que ele fez a Harry Maguire. Vejamos, não é um mau passe e sei que Harry Maguire o quis, mas ele devia ter lido a situação e o que está a acontecer no estádio, não é um lugar para fazê-lo. Independentemente de se o treinador quer que ele jogue [dessa forma], tem de ler a situação. No Manchester City, Pep [Guardiola] provavelmente teria dito: 'Para a frente, chuta largo'", comentou.

Scholes chegou mesmo ao ponto de questionar se De Gea terá um futuro em Old Trafford com o atual treinador do United: "Creio que ele estava a colocar toda a equipa nervosa! Está na altura de perguntar... será que ele encaixa na filosofia de [Erik] Ten Hag?".

Nas meias-finais da Liga Europa, o Sevilha vai defrontar a Juventus, que eliminou o Sporting nos "quartos" (1-2 em agregado).