Câmara de Roma quer proibir neerlandeses de viajar para jogo da Liga Europa

O sorteio ditou que a Roma vai defrontar o Feyenoord e Roberto Gualtieri, presidente da Câmara de Roma, não quer repetir episódios do passado

Depois de em 2015 adeptos neerlandeses terem causado estragos em Roma por altura de um jogo das provas europeias, o presidente da Câmara da capital italiana, Roberto Gualtieri, pediu ao governo para impedir a viagem de adeptos do Feyenoord para o desafio da Liga Europa contra a equipa orientada por José Mourinho.

"Pedi ao ministro para avaliar a possibilidade de uma proibição de viajar para os fãs do Feyenoord e para ter uma atitude muito dura, para proteger a cidade de Roma e todo o país. Falei com o Ministro Matteo Piantedosi e expressei a minha preocupação por este encontro, que, entre outras coisas, calha precisamente na véspera da chegada dos inspectores para a Expo em Roma, pelo que há uma razão adicional para ter cuidado. Encontrei a total disponibilidade do ministro para fazer as intervenções mais apropriadas", afirtmou Gualtieri.

Recorde-se que o governo italiano proibiu recentemente a venda de bilhetes a adeptos alemães para o Nápoles-Eintracht Frankfurt, de quarta-feira na Liga dos Campeões, algo que desagradou naturalmente ao clube alemão e à UEFA. O resultado foi que estes viajaram na mesma em grande número e a cidade do sul de Itália viveu momentos de tensão, com muitos confrontos, estragos e violência.