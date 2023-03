Bruno Fernandes perde distinção de melhor da semana da Liga Europa

Victor Boniface, avançado do Saint-Gilloise, ganhou a corrida ao português, eleito o segundo melhor da semana, depois do golo e da assistência contra o Bétis

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United, foi distinguido como o segundo melhor jogador da semana da Liga Europa, competição que viveu, nesta última quinta-feira, a primeira mão dos oitavos da Liga Europa.

O português marcou e assistiu no triunfo do Manchester United sobre o Bétis, por 4-1, mas não bateu o nigeriano Victor Boniface, do Saint-Gilloise, autor de um bis contra o Union de Berlim, num encontro que terminou empatado a três golos.

Edmond Tapsoba, antigo jogador do Vitória de Guimarães, foi eleito o terceiro melhor da semana, depois de ter marcado um golo na vitória do Leverkusen sobre o Ferencváros, por 2-0.