Bruno Fernandes encantou Ten Hag frente ao Bétis: "Foi fantástico"

Médio português brilhou frente ao bétis.

Bruno Fernandes marcou na goleada (4-1) do Manchester United frente ao Bétis, para a primeira mão dos oitavos de final ds Liga Europa, e mereceu elogios por parte do treinador Erik ten Hag.

"Foi fantástico. Ele liderou a equipa com o seu controlo do jogo, passes e ainda marcou um golo", afirmou o técnico neerlandês após o encontro.

"Acho que jogámos muito bem nas duas partes. Ao intervalo deveria estar 3-0, só que nós cometemos um erro e eles empataram. Apontámos alguns bons golos, demos algo que agradou aos adeptos e eles retribuíram", disse ainda Ten Hag.

Marcámos bons golos e demos aos adeptos motivos para estarem contentes. Estou muito contente com o desempenho da equipa depois do que aconteceu no domingo. Vi uma grande atitude, trocámos bem a bola, fizemos boas desmarcações e criámos muitas oportunidades", disse Erik ten Hag, à BT Sport, após o triunfo em Old Trafford, para a primeira mão dos oitavos de final.

"É sempre bom ver a equipa a recuperar depois de um golpe [7-0 em Liverpool]. Não é a primeira vez esta temporada que somos capazes de nos restabelecermos e levantarmo-nos. Esta equipa tem caráter", salientou.