Inspiração de Antony valeu nomeação de melhor golo da primeira mão dos oitavos

Antony, jogador do Manchester United, foi distinguido como o autor do melhor golo da semana da Liga Europa. Bruno Fernandes fez a assistência.

O brasileiro, que marcou um dos quatro golos dos red devils, diante do Bétis (4-1), bateu a concorrência de Demirbay, do Leverkusen, Juranovic, do Union de Berlim, e Di María, da Juventus.